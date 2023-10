Tout est Rien : spectacle de magie et d’humour Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Tendez l’oreille… et ouvrez l’oeil !

Un pianiste et un magicien combinent leurs arts pour donner vie à chaque note, chaque tour, chaque moment partagé avec le public.

La magie et la musique s’entrelacent dans un spectacle en duo qui promet de vous émerveiller tout en vous faisant éclater de rire.

Ouvrez grand vos sens et soyez prêts à vivre une expérience unique. Dans ce spectacle, un pianiste et un magicien unissent leurs talents pour créer un spectacle inoubliable, où chaque note de musique et chaque tour de magie deviennent une véritable aventure pour le public.

Laurent et Jeremy, nos artistes polyvalents, ont le don de captiver votre attention en transformant les petits détails de la vie quotidienne en moments magiques. Sans dévoiler tous leurs secrets, attendez vous à être épatés par du mentalisme, de la manipulation de cartes, et à être charmés par des tours où la musique, qu’elle soit classique ou contemporaine, joue un rôle central.

Tiré de leur spectacle « Tout est Rien », vivez une expérience interactive à partager avec toute la famille, à partir de 8 ans. Venez vous laisser emporter par la magie et la musique, et découvrez comment les petits riens de la vie peuvent se transformer en quelque chose d’extraordinaire. C’est une rencontre artistique où l’humour, l’émerveillement, et la créativité se rejoignent pour créer un spectacle unique en son genre. Ne manquez pas cette occasion de vous émerveiller et de rire aux éclats !

Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs 109 rue des Haies 750120 Paris

Contact : https://www.billetreduc.com/325869/evt.htm

Chloé Crepel