Tout est lié Muséum de Toulouse, 28 août 2021, Toulouse.

Tout est lié

Muséum de Toulouse, le samedi 28 août à 14:30

### Projection du court-métrage suivie d’une discussion en présence de l’équipe de production [**Dans le cadre de la Saison Africa2020**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Un film co-produit par le Muséum de Toulouse, écrit et réalisé par Nadine Otsobogo pour sensibiliser le jeune public à la complexité de notre écosystème terrestre et lui donner envie d’agir ! Toulouse Métropole coproduit ce court-métrage avec le festival Africlap à destination des jeunes publics et des scolaires. Ce film, tourné au Gabon, à Libreville et ses alentours, sensibilise à la complexité de notre écosystème terrestre et la nécessaire inventivité de nos sociétés contemporaines face aux effets du changement climatique sur les côtes mondiales. Nadine Otsobogo déploie son art à travers l’imaginaire, la vie intérieure et la rencontre des humains. Son court-métrage _Dialemi_ avait obtenu le titre de meilleur Court-métrage au Festival international du Film PanAfricain de Cannes – FIFP et l’Académie des Césars l’a retenu parmi les meilleurs courts-métrages de 2013. ### Programme * **à 14h30 :** _**Tout est lié**_ de Nadine Otsobogo, 25 min _Tout est lié_ met en scène Puna, une jeune citadine de 12 ans en vacances chez ses grands-parents dans un village côtier d’Afrique de l’ouest. Puna s’attache à sauver une tortue marine dans un contexte de mobilisation locale pour faire face aux transformations du littoral. _ En partenariat avec **le [festival Africlap](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/39029/Festival%20Africlap%202021)**_ ![]() ### Plus d’infos [Site du Muséum ](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bwhat%5D=%23africa%20sciences&oaq%5Buid%5D=86070617) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 28 août de 14h30 à 15h30. * En salle dans l’auditorium du Muséum. * De 6 à 12 ans.

Accès libre et gratuit

Culture

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T15:30:00