AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Tout est énergie Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Tout est énergie Alès Alès, 10 novembre 2021, AlèsAlès. Tout est énergie Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle Alès Alès

2021-11-10 – 2021-11-10 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle

Alès Gard Alès Gard Alès Accès libre et gratuitde 15h à 18hMercredi et samedi en période scolaireDu lundi au samedi pendant les vacances scolaire eurekales.pc@gmail.com +33 6 76 56 37 10 http://www.eurekales.fr/ Droits libres

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle Alès Alès

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle Ville AlèsAlès lieuville Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle Alès Alès