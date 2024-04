Tout est déjà en nous ! Une journée pour favoriser le bien-être global Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, dimanche 14 avril 2024.

Tout est déjà en nous ! Une journée pour favoriser le bien-être global Des méthodes simples et accessibles à tous et toutes sur une journée type. Vous allez expérimenter tous les trésors insoupçonnés qui se cachent dans notre quotidien. Dimanche 14 avril, 09h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, places limitées, 90 € la journée (tarif de lancement)

Tout est déjà en nous ! Et pourtant, le quotidien nous empêche souvent de nous en souvenir pleinement.

À travers un cycle d’ateliers ludiques, nous te proposons de (re)découvrir un certain nombre de pratiques afin de favoriser ton bien-être global. Ces rencontres visent à regrouper le meilleur de ce que nous avons pu contacter l’une comme l’autre au cours de nos chemins respectifs. Nous avons observé que nous avons tout à disposition sans en avoir conscience. Nous sous-estimons également nos capacités.

Le 1ᵉʳ atelier, comportera des méthodes simples et accessibles à tous et toutes sur une journée type. Vous allez expérimenter tous les trésors insoupçonnés qui se cachent dans notre quotidien. Ce premier atelier se déroule sur une journée complète afin de prendre le temps de bien intégrer les processus.

À prévoir :

– une tenue souple et confortable

– un repas personnel pour le midi

– un tapis de yoga, un plaid et un coussin (au besoin, nous en avons sur place)

Tarif de lancement : 90 € la journée complète. (60 € jusqu’au 7 avril si vous venez accompagné.)

À titre indicatif, le tarif sera de 145 € pour les prochains ateliers

Un atelier proposé par Céline PELLERIN, Kinésiologue et Fanny TALBOT, Libératrice de magie intérieure

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Fanny TALBOT