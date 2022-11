Tout est chamboulé

Tout est chamboulé, 30 novembre 2022, . Tout est chamboulé



2022-11-30 – 2022-11-30 Mercredi 30 novembre à 10h, théâtre pour les petits (dès 1 an), durée 30 min, au CCSL de Rioz.

Présentation de la pièce Tout est chamboulé.

8€ plein / 5€ réduit (- de 12 ans).

Infos au 03 81 25 51 45. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville