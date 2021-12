Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Tout est bon dans le renne Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Tout au long de la préhistoire le renne était l’animal aux 1000 usages. A travers un jeu, imaginé par le Grand Site, vous comprendrez pourquoi et comment les hommes préhistoriques travaillaient et utilisaient chaque morceau du renne : les précurseurs du zéro déchet !

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Autres Lieu Solutré-Pouilly Adresse Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Ville Solutré-Pouilly lieuville Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly