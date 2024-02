TOUT EST BON DANS LE BRETON COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, vendredi 29 mars 2024.

En tournée dans toute la Bretagne !Sur le petit port du Guilvinec, non loin de Pouldreuzic, de Kervellec, de Plobannalec, et d’autres communes en ic o u ec, Maiween et Marie-Yvonne nourrissent les goélands au Kouign-Amann.Les deux dernières bigoudènes de la région se disputent le droit d’être la porte-parole de l’esprit bigouden à l’ONU.Qui cuira la crêpe la plus résistante ? Qui aura le petit doigt le plus solide pour danser la Gavotte dans les Fest-Noz ? Qui pêchera le plus de bigorneaux ?Par Saint-Guénolé, vous le saurez grâce à cette comédie armoricaine écrite au beurre salé et au chouchen.Nom d’un biniou, la Bretagne insolite n’aura plus de secret pour vous !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

