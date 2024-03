Tout en plumes Médiathèque Pierre-Amalric Albi, samedi 8 juin 2024.

Tout en plumes Atelier créatif Animé par Valérie Tanfin, artisan d’art plumassière Samedi 8 juin, 10h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

Atelier créatif Animé par Valérie Tanfin, artisan d’art plumassière en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Un moment d’échanges et de création avec Valérie Tanfin, durant lequel elle fait découvrir son art et vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’un élément en plumes. Découvrez les premiers gestes de la plumasserie et ses différentes techniques : préparation de la matière, découpe, collage… pour réaliser une broche florale à votre goût.

Adultes / adolescents à partir de 12 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

© Valérie Tanfin