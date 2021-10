Paris Médiathèque Marguerite Duras île de France, Paris Tout en parlant de lectures – “Mal de pierres” Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 11h à 12h30

gratuit

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant autour du roman Mal de pierres” de Milena Agus, échanges conviviaux au programme ! En quête de l’amour idéal, l’héroïne tarde à trouver un mari. À trente ans, déjà considérée comme une vieille fille dans une Sardaigne qui connaît les affres de la Seconde Guerre mondiale, elle finit par épouser un homme taciturne, plus âgé qu’elle, parce que sa famille le lui impose. L’amour n’est pas au rendez-vous. Elle le rencontrera beaucoup plus tard, lorsqu’elle ira sur le Continent faire une cure thermale pour soigner son «mal de pierres», des calculs rénaux. Un rescapé de la guerre, qui souffre du même mal qu’elle, aura raison de son «mal d’amour». C’est à sa petite-fille qu’elle racontera quelques décennies plus tard ses émotions, ses cheminements, tout en laissant des zones d’ombre. Mais quelle est au juste la vérité? Elle ne se recomposera que beaucoup plus tard, de façon inattendue, lorsque la dernière pièce du puzzle tombera entre les mains de la narratrice.

Ces séances sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD. Informations pratiques Inscription auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17 ou par mail un mois avant chaque séance. AU PROGRAMME Mal de pierres, Milena Agus

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

Contact :Médiathèque Marguerite Duras 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
toutenparlant@gmail.com

