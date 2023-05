Tout en parlant de lectures – juin Médiathèque Marguerite Duras, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Inscription

auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17

ou par mail un mois avant chaque séance.

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Ces séances

sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous

aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD.

Informations

pratiques :

Samedi 3 juin, à 11h

Au programme :

Poupée volée, d’Elena Ferrante (Folio)

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances? Au bord de la

mer, elle était subjuguée par une famille et en particulier une jeune

femme, Nina, et sa fille Elena. Quand la petite Elena perd sa poupée,

c’est toute la famille qui se mobilise pour la retrouver et ne pas

gâcher ses vacances, jusqu’à mener des actions inquiétantes telle une

battue organisée sur la plage. Or c’est Leda qui a pris la poupée.

Pourquoi ce geste insensé? Le portrait d’une femme qui oscille entre

raison et folie, un subtil jeu de miroirs grossissants servi par une

écriture précise qui fouille avec justesse la moindre plaie

Télécharger au format Daisy voix humaine

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr toutenparlant@gmail.com

Médiathèque Marguerite Duras