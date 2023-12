Tout en parlant de lectures – février Médiathèque Marguerite Duras Paris, 10 février 2024 11:00, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Inscription

auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17

ou par mail un mois avant chaque séance.

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Ces séances

sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous

aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD.

Informations

pratiques :

Samedi 10 février, à 11h

Au programme :

Comment s’en mettre plein les poches en Asie mutante, de Mohsin Hamid (Grasset, 2014)

Lecteur, lectrice : tu viens d’acquérir le nouveau roman de Mohsin Hamid. Grand bien t’en a pris. Car celui-ci va te permettre de découvrir comment t’en mettre plein les poches en Asie mutante, comme le héros de cette édifiante et rocambolesque épopée : né dans la plus insigne pauvreté, au cœur de la campagne d’un pays anonyme du continent indien, il va monter à la ville, parfaire son éducation, rencontrer l’amour, flirter avec la tentation politique, puis faire fortune par le plus inattendu des moyens. Ce sont, en une poignée de pages, quatre-vingts années d’une vie d’homme que tu tiens entre tes mains – « un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui » à l’heure de la mondialisation galopante. Et si cette fable contemporaine et universelle te fait verser quelques larmes, ne t’en fais pas, car celles-ci jailliront avant tout du plaisir et de l’émotion que tu t’apprêtes à éprouver en lisant ce petit joyau de littérature.

Télécharger au format Daisy voix humaine

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

© Marguerite Duras