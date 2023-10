Tout en parlant de lectures – décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Inscription

auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17

ou par mail un mois avant chaque séance.

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Ces séances

sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous

aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD.

Informations

pratiques :

Samedi 2 décembre, à 11h

Inscription

auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17

ou par mail un mois avant chaque séance.

Au programme :

Autour de ton cou, de Chimamanda Ngozie Adichie (Collection Du monde entier, Gallimard, 2013)

Lauréate de la loterie des visas, Akunna quitte le Nigeria pour les

États-Unis ; elle y découvre un pays qui a bien peu à voir avec celui de

ses attentes. À Kano, dans le nord du Nigeria, une violente émeute

intercommunautaire réunit deux femmes que tout sépare : une marchande

d’oignons musulmane et une étudiante issue de la bourgeoisie chrétienne

de Lagos. Dans Nsukka blanchie par l’harmattan, James Nwoye, ancien

universitaire au soir de sa vie, repense au rêve biafrais et attend, la

nuit, les visites de sa femme défunte, qui vient caresser ses jambes

fatiguées…

Voici quelques-uns des personnages des nouvelles

d’Adichie ; ils composent une image complexe et riche de la réalité

nigériane d’aujourd’hui, qui prend ses racines dans le passé et se

prolonge dans l’expérience de l’émigration, une plongée émouvante,

souvent poignante, tour à tour terrible et drôle, toujours vibrante

d’humanité.

Au cours de cette séance, focus sur deux des nouvelles du recueil, « Lundi de la semaine dernière » et « Demain est trop loin ».

Télécharger au format Daisy

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR toutenparlant@gmail.com

Médiathèque Marguerite Duras