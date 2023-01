Tout en parlant de lectures – avril Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tout en parlant de lectures – avril Médiathèque Marguerite Duras, 1 avril 2023, Paris.

de 11h00 à 12h30

. gratuit Inscription un mois avant chaque séance auprès de l’association Tout en parlant Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné. Ces séances sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD. Informations pratiques : Samedi 1er avril, à 11h Inscription auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17 ou par mail un mois avant chaque séance. Au programme : Apprendre à finir, de Laurent Mauvignier (éditions de Minuit) Il avait dit : ici, je n’en peux plus. Avec toi je ne peux plus. Alors après son accident, les semaines dans la chambre blanche, son retour à la maison pour la convalescence, ça a été comme une nouvelle chance pour elle, pour eux. Elle a repris confiance et elle s’est dit, je serai celle qui donnera tout, des fleurs, mon temps, tout. Pour que tout puisse recommencer. Télécharger au format Daisy voix humaine Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ toutenparlant@gmail.com

Médiathèque Marguerite Duras

