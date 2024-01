Tout en parlant de lectures – avril Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Inscription

auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17

ou par mail un mois avant chaque séance.

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Ces séances

sont ouvertes à tous. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous

aider à réserver les œuvres, que ce soit le livre ou le texte à écouter sur CD.

Informations

pratiques :

Samedi 6 avril, à 11h

Au programme :

Tenir sa langue de Polina Panassenko – éditions de l’Olivier

« Ce que je veux moi, c’est porter le prénom que j’ai reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur. »

Ce premier roman est construit autour d’une vie entre deux langues et deux pays. D’un côté, la Russie de l’enfance, celle de la datcha, de l’appartement communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables et de Tiotia Nina. De l’autre, la France, celle de la materneltchik, des mots qu’il faut conquérir et des Minikeums.

Drôle, tendre, frondeur, Tenir sa langue révèle une voix hors du commun.

Polina Panassenko était finaliste en 2023 du Prix des lecteurs de la Ville de Paris.

Télécharger au format Daisy voix humaine

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR toutenparlant@gmail.com

© Marguerite Duras