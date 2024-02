Tout en détente Château Léognan Léognan, dimanche 25 février 2024.

Tout en détente Château Léognan Léognan Gironde

Une parenthèse de plénitude et de bien être vous attend au Château lors d’une séance revitalisante.

Le cours de yoga animé par la professeur diplômée Claire Berteau, vous permettra d’aligner corps et esprit dans le cadre serein et paisible du domaine. Quelque soit votre niveau, venez ressortir votre plein potentiel pour un bien être ultime et purifiant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00

Château Léognan 88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine reception@chateauleognan.com

L’événement Tout en détente Léognan a été mis à jour le 2024-02-11 par OT Montesquieu