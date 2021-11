Saché Saché Indre-et-Loire, Saché Tout doux mon doudou Saché Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saché

Tout doux mon doudou Saché, 13 novembre 2021, Saché. Tout doux mon doudou Saché

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-13 10:50:00

Saché Indre-et-Loire Saché Tout doux, mon doudou de la Cie Les Chats Pitres est un spectacle tout doux pour les 0-4 ans. Doudou câlin… doudou lapin

Doudou malice, doudou complice

Un spectacle qui met en scène le doudou sous toutes ses coutures !

Avec de la danse, des comptines, de la musique, du mime…

Une aventure pleine de douceur et d’émotions qui permettra aux tout-petits de retrouver ce précieux compagnon de chiffon !

Durée : 20 minutes

