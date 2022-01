Tout doux mon doudou Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Médiathèque de Lencloître, le mercredi 30 mars à 10:30

Mêlant danse, comptines, musique et mimes, ce spectacle vous transporte dans les aventures pleines de douceur et d’émotion d’un grand doudou de tissu. Spectacle pour les tout-petits à partir de 2 mois. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Spectacle par la Compagnie Les Chats Pitres Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T11:30:00

