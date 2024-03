Tout doux baigne à Erdeven La Croix Villieu – Erdeven Erdeven, lundi 15 juillet 2024.

Tout doux baigne à Erdeven dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet La Croix Villieu – Erdeven Entre 115€ et 230€ selon quotient familial. Susceptibles d’évoluer à la baisse selon les bénéfices des actions d’autofinancement, ainsi qu’en cas de labellisation du séjour en tant que “colo apprenante” + aide VACAF possible.

Cet été, rdv à Erdeven pour découvrir ceux que nous offre la Ria d’Etel et le Golf du Morbihan.

Du lundi 15 au vendredi 19 Juillet, tu séjourneras au camping La Croix Villieu à Erdeven.

Camping calme et fleuri, ambiance familiale, à 2km des plages et 800m du centre-ville.

Niché au cœur du Grand Site dunaire de Gâvres à Quiberon. Le camping se situe à Erdeven, à 2 kms d’une des plus belles plages de sable fin du Morbihan.

Erdeven est situé entre Étel et Carnac, à l’entrée de la presqu’île de Quiberon et proche du golfe du Morbihan.

Le camping est situé à 6 kilomètres de la base du cercle nautique de la Ria d‘Etel. Des activités encadrés par des animateurs diplômés seront proposées.

Le paddle c’est trop facile ! Essaye donc le paddle géant ! Tous sur une même planche, accorde-toi avec ton équipage pour trouver votre équilibre et rester tous ensemble sur la même planche… Sinon, c’est la chute assurée dans les eaux de la Ria d’Etel ! Fun et rires seront au rendez-vous !

Montre nous ton pieds marin en embarquant dans ton catamaran et vogue sur les flots comme un vrai matelot.

Quelque balade, baignade, grands jeux, farniente et couché de soleil sur la plage pour se reposer de toutes ces émotions.

Nous porfiterons de nos deux véhicules 9 places pour aller au choix visiter la presque île de Quiberon ou celle de Gâvres afin de ressentir et vivre l’effervescence d’une station balnéaire.

Rejoins nous cet été pour des moments inoubliables et revenir resourcé grçace à ta superbe équipe d’animateurs !

Le séjour se déroule du 15 au 19 Juillet. Le départ et le retour se feront de la mairie de La Mézière.

Pour tout renseignement complémentaire, animateurs@lameziere.fr.