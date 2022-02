Tout Dostoïevski Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Les contributions de Charles Courtois-Pasteur .Un drôle de type vous accueille. Une sorte de loser, vêtu d’une chemise incontestablement hawaïenne, sous ses dehors de paumé, il va vous embarquer dans une incroyable traversée de l’œuvre de Dostoïevski. Mercredi 9 mars à 19h30

Jeudi 10 mars à 20h30

Vendredi 11 mars à 20h30

Samedi 12 mars à 18 Benoît Lambert – Emmanuel Vérité

Samedi 12 mars à 18 billetterie@theatredubeauvaisis.com +33 3 44 06 08 20 https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-tout-dosto-evski-562.html Benoît Lambert – Emmanuel Vérité

