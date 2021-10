Tout de suite Galerie 21 – Toulouse, 4 novembre 2021, Toulouse.

Tout de suite

du jeudi 4 novembre au vendredi 31 décembre à Galerie 21 – Toulouse

« Tout de suite » nous avons été charmés par le travail de Priscille Deborah, par son urgence, par sa force, par le geste juste et affirmé. Les couleurs et les traits de Priscille adoptent son rythme et deviennent ses complices. On découvre dans ses œuvres des êtres, mi-homme mi-animal, des présences qui rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Peut-être une impérieuse nécessité à dialoguer avec la poésie toujours apte à l’enthousiasme. Priscille Deborah se distingue par une originalité certaine, les circonvolutions de ses traits évoquent une écriture novatrice. Depuis quelques années, l’artiste prend ici et maintenant : l’initiative. Elle réussit a nous apporter une singulière clarté sur toutes nos contradictions, les chimères et même sur ces certitudes de la création contemporaine. Priscille Deborah, dans l’exposition intitulée « Tout de suite » de Novembre à Décembre 2021 à la galerie 21 de Toulouse, désobéit à notre impératif à tous. L’histoire de cette artiste est vaste et passionnante, elle présentera son livre durant l’exposition. Mais au delà de son passé, il y a, l’instant de la rencontre avec son travail. Une collision fraternelle, que l’artiste propose ici, un témoignage sur les mots et les songes, elle sera durant deux mois cet éveilleur aux rêves.” Sylvie Amigo Soulet VERNISSAGE en présence de l’artiste Le SAMEDI 6 Novembre à partir de 19h Galerie 21 Place du Salin 3 Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse Site Galerie 21.fr Youtube : Galerie21

Gratuit

« Première femme bionique de France »Priscille Deborah, une artiste aux multiples possibilités.

Galerie 21 – Toulouse 3, Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



