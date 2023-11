Tout Day Économie Circulaire Superstore au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Du mardi 28 novembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Accès gratuit à la boutique, réservation au restaurant via Floréal Belleville, réservation aux ateliers via Hello Asso

Shopping à impact, restauration engagée, ateliers et animations 100% circulaires et éco-responsable !

Pendant six jours, Tout Day prendra les rênes du Floréal Belleville au cœur du 20e arrondissement de Paris, avec son “Économie Circulaire Superstore” : une boutique, un restaurant et une programmation d’événements 100% éco-responsables et circulaires !

SHOPPING À IMPACT

Mode, déco, loisirs, food, beauté, enfants, animaux … venez explorez une sélection pointue de marques et de projets engagés pour tous et pour tous les jours ! Vintage, seconde main, upcyclé, naturel, zéro déchets, bio … des produits innovants, créatifs, bons pour la planète et pour la santé et pleins d’idées cadeaux pour les fêtes !

RESTAURATION ENGAGÉE

Pour vous faire vivre une expérience complète et circulaire, Tout Day passe derrière les fourneaux du Floréal Belleville pour proposer tout au long de la semaine une carte gourmande, de saison, en circuits courts, axée sur le végétal et l’anti-gaspi. Une formule midi de 10€ à 18€, des petites assiettes à partager le soir et le samedi, ainsi qu’une formule brunch le dimanche de 12h à 16h.

ACTIVITÉS & PARTAGE

Apprendre, échanger et s’amuser au travers une programmation dynamique et pédagogique d’événements, ateliers, animations et projections qui rythmeront la semaine dans une ambiance festive ! Venez participer à des ateliers de DIY, de couture, et d’upcycling de bijoux. Échangez des idées, discutez des enjeux de l’économie circulaire, et laissez libre cours à votre créativité pour donner une seconde vie aux objets.

Depuis sa création en 2021, Tout Day s’est engagé à réinventer notre façon de consommer en rendant l’économie circulaire accessible à tous. Clara Rohmer et Morgane Le Hir rassemblent des acteurs engagés pour créer un avenir meilleur. Elles sont déterminées à simplifier la vie des consommateurs en offrant un lieu de vie dynamique, solidaire et durable, répondant aux besoins de chacun au quotidien.

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://www.instagram.com/toutday/

Louna Humbert