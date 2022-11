Tout d’abord. Manipulation, danse et acrobatie à partir de 2 ans., 18 décembre 2022, .

Tout d’abord. Manipulation, danse et acrobatie à partir de 2 ans.



2022-12-18 10:30:00 – 2022-12-18 11:00:00

Avec Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg.

« Cette pièce questionne notre rapport au corps à travers les évolutions et les différents changements que l’on subit dans les premières années de la vie.

Comme les animaux qui régénèrent leurs peaux, leurs poils ou leurs plumes, le jeune enfant se transforme et se mue de façon spectaculaire.

Au fil des progrès et découvertes, il repousse ses limites comme un funambule, qui tire à nouveau son fil et se lance une fois de plus dans le vide. A chaque défi, c’est un peu plus de liberté gagnée, pour continuer à explorer le monde qui l’entoure. Avec nous, les vêtements grandissent, s’étirent et s’adaptent à nos formes.

