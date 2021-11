Tout d’abord – Cie Manie Beaune, 8 décembre 2021, Beaune.

Tout d'abord – Cie Manie

2021-12-08 17:30:00 – 2021-12-08 19:00:00

Beaune

Le vêtement nous accompagne toute notre vie. Propice aux déformations et aux cache-caches, il est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien.

Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des habits qui le métamorphosent. Trop petits

ou trop grands, ils s’étirent, se déploient, le chatouillent ou l’entrelacent…

Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour du comédien inventent avec lui un

langage de tous les possibles, de la transformation et de l’émerveillement.

conception Vincent Regnard, jeu Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg, musique Stéphane Scott,

création costumes Emmanuelle Grobet, construction scénographie Christophe Boisson, lumière Julien Lanaud, son Raphaël Longet, accompagnement artistique Eleonora Ribis et Christian Duchange

