Tout Court ! Festival du court métrage de Gisors Salle Polyvalente Gisors, vendredi 22 mars 2024.

Tout Court ! Festival du court métrage de Gisors

Tout Court ! Festival du court métrage de Gisors Salle Polyvalente Gisors Eure

Vendredi

Le « Tout Court ! » est le festival annuel du court métrage de Gisors.

Il présente une compétition professionnelle, des sélections hors compétition, un ciné-concert, des projections pour les scolaires, une rencontre spéciale « films d’ateliers / jeunes créateurs », une séance jeune public… (liste non exhaustive).

Sa principale caractéristique est d’impliquer des adolescents et des jeunes adultes au cœur de son élaboration, encadrés par des associations et institutions. Il se veut un rendez-vous unique entre le monde du cinéma, les jeunes et le public du festival.

Le « Tout Court ! », ce sont également des actions d’éducation à l’image menées toute l’année dans l’Eure, l’Oise et le Val d’Oise auprès des jeunes et des structures jeunesse et sociales création cinéma, éducation à l’image, ateliers, rencontres, sorties…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Salle Polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie contact@toutcourtfestival.fr

L’événement Tout Court ! Festival du court métrage de Gisors Gisors a été mis à jour le 2024-03-16 par Vexin Normand Tourisme