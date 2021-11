Genève Maison de quartier des Pâquis - La Traverse Genève Tout contre un petit bois Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Genève Catégorie d’évènement: Genève

Par la Cie Algorithme Où est ma robe, où sont mes valises ? Il faut que je fasse plaisir à Tommy, il va venir me chercher. Une femme, Blinka, attend son fils dans une chambre sans âme. Arrive le peintre, Zacra, chargé de repeindre les murs. Au travers de leurs dialogues tour à tour légers, décalés, tendres et bouleversants, l’histoire de la vie de Blinka nous est livrée. Entre rêve et réalité, des personnages issus de son passé apparaîtront pour nous emmener dans la douce folie qui habite cette femme. Un texte sur l’amour, la solitude et la fragilité de l’être. Du 27 novembre au 05 décembre 2021, 20h00, dimanche 17h00 Relâche lundi Plein tarif 20.- frs / Billets réduits 15.- frs paiement sur place en CHF, pas de carte bancaire. Durée : 1h30 réservation: wwwmqpaquis.ch

