Tout conte fait – Ombres, contes, marionnettes Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Tout conte fait – Ombres, contes, marionnettes Yssingeaux, 22 février 2022, Yssingeaux. Tout conte fait – Ombres, contes, marionnettes Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

2022-02-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-22 15:30:00 15:30:00 Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre

Yssingeaux Haute-Loire EUR 6 Venez au théâtre avec la compagnie « Poudre d’Esperluette ».

« Tout conte fait » , c’est une expérience unique qui vous plongera au plus profond de votre monde intérieur. +33 4 71 59 10 76 Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Théâtre municipal Place du Prieuré - impasse du Théâtre Ville Yssingeaux lieuville Théâtre municipal Place du Prieuré - impasse du Théâtre Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Tout conte fait – Ombres, contes, marionnettes Yssingeaux 2022-02-22 was last modified: by Tout conte fait – Ombres, contes, marionnettes Yssingeaux Yssingeaux 22 février 2022 Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire