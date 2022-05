Tout connaître sur le moulin ! Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tout connaître sur le moulin !

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Moulin de Cocussotte

Visite guidée (1h) sur l’histoire du moulin, de la navigation. Mise en marche de la roue et présentation de l’anguillère. Promenade dans le parc et court exposé sur les attaches de Marguerite Duras dans le Lot-et-Garonne

Entrée : 4€, 3€ pour les enfants et pour les groupes de +12 personnes. Sur rendez-vous pour les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

