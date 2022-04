Tout commence à Paris, l’événement Art Digital de Ludovic Baron La Caserne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tout commence à Paris, l’événement Art Digital de Ludovic Baron La Caserne, 7 mai 2022, Paris. Du samedi 07 mai 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

. gratuit

Le 5 mai 2022, l’artiste contemporain Ludovic Baron va révéler son premier NFT ART sur le monument le plus célèbre du monde. Ses art-photographies seront ensuite exposées à La Caserne. Le public pourra venir librement découvrir les tirages de la collection Tour Eiffel ainsi que le film et le NFT spectaculaire en grand format à La Caserne, l’incubateur de la mode éco-responsable. Les visiteurs pourront y vivre une expérience immersive en Réalité Virtuelle. Ils seront plongés au cœur de l’événement sur la Tour Eiffel pour la révélation du NFT ART en compagnie d’un guest surprise. Ludovic Baron est un artiste-photographe français. Il est connu pour ses art-photographies mettant en scène des personnages en costume nimbés d’une lumière irréelle dans une atmosphère photographique poétique et intemporelle. Après avoir exposé au Petit Palais et à l’Opéra Garnier, c’est sur la Tour Eiffel que son prochain vernissage aura lieu. Son concept : créer des images pleines de symboles et de secrets qui ne sont révélés que lorsqu’un tirage est vendu. En effet, il vous faudra faire l’acquisition de l’image pour en connaître son histoire. C’est dans une lettre scellée signée de l’artiste que vous pourrez découvrir ce que cache le tableau qui vous a séduit. La Caserne 12 RUE PHILLIPE DE GIRARD 75010 Paris Contact : https://www.lacaserneparis.com/

Ludovic Baron Tout commence à Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Caserne Adresse 12 RUE PHILLIPE DE GIRARD Ville Paris lieuville La Caserne Paris Departement Paris

La Caserne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tout commence à Paris, l’événement Art Digital de Ludovic Baron La Caserne 2022-05-07 was last modified: by Tout commence à Paris, l’événement Art Digital de Ludovic Baron La Caserne La Caserne 7 mai 2022 La Caserne Paris Paris

Paris Paris