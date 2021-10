Tout Comme Espace Culturel l’Atrium, 3 décembre 2021, Tassin-la-Demi-Lune.

Trois danseurs acrobates et un musicien au plateau pour mettre en relief leurs singularités, en mouvements et en sons, pour cette création tout public, ludique et joyeuse. Une pièce inspirée de l’évolution de notre morphologie tout au long de la vie et **conçue entre danse et cirque**, dans une musicalité et un rythme apportés par les mots et les sons qui rendent vivants les corps. Une pièce faite d’acrobaties instables, de vide et de plein dans une scénographie mouvante. Un conte de la vie mis en lumière au travers de situations cocasses comme poétiques, où les corps sont autant manipulés que le langage. Dans ce spectacle, il s’agit d’ouvrir la discussion sur la différence et l’acceptation de soi. Sur scène une grande, une petite, un rond, un petit… Comme dans la vie ? **Virevolt** est reconnu pour ses spectacles qui utilisent les techniques circassiennes comme outil, pour offrir un regard critique sur le monde. Cette compagnie développe également tout un travail de transmission avec les amateurs : elle intervient auprès de tous types de publics, et comme chorégraphe pour la Biennale de la Danse pour les groupes Lyon 9ème, Lyon 5ème, et Val de Saône. Ce spectacle a été créé en 2021, en partie à l**’Espace Culturel L’Atrium**, pendant sa période de fermeture au public. **Le petit plus** : Après le spectacle, prolongez l’expérience avec le documentaire “Un autre chemin” de Muriel Barra, le vendredi 10 décembre (Horaire : 14h30 – Durée : 1h30 – Tarif : 7€ – sur inscription).

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

« Être comme », mais comme qui ? Différent, mais de quoi ? « TOUT COMME » est née de la rencontre avec l’autre.

