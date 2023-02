TOUT COMME MJC LE TOTEM, 5 mai 2023, CHAMBERY.

MJC LE TOTEM (L.1-1123723, L.2-1123724, L.3-1123725) PRESENTE « Tout comme » est née de la rencontre avec l’autre. Des individus, des adolescents, des artistes … aux corps, aux cultures ou aux âges différents. Elle est inspirée de l’évolution de notre morphologie tout au long de la vie, de ce que l’on voit et ce que l’on est, de ce que l’on ne voit pas mais que l’on sait, intimement. Construire et déconstruire une identité à travers l’image que l’on a de soi, que les autres ont de nous et que l’on a d’eux. Une pièce faîte d’acrobaties instables, de vide et de plein dans une mise en scène mouvante. Un conte de la vie mis en lumière au travers de situations cocasses comme poétiques, où les corps sont autant manipulés que le langage. Danse et cirque A partir de 8 ans Durée : 60 min EUR13.8 13.8 euros

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian 73000

