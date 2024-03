Tout Chantepie s’amuse fête de printemps Le kiosque Chantepie Chantepie, dimanche 21 avril 2024.

Tout Chantepie s’amuse fête de printemps fête de printemps – kermesse Dimanche 21 avril, 11h00 Le kiosque Chantepie 5 € le bracelet permettant l’accès à tous les stands toute la jourrnée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T11:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T11:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Dimanche 21 avril

Fête de printemps : Tout Chantepie s’amuse !

11h – 18h coulée verte du kiosque

Buvette et restauration sur place

Toute la journée accès aux stands:

tir à la corde

pêche à a ligne

chamboule tout

le trou du cochon

billard hollandais

maquillage

karting à pédales

manège

structures gonflables

course en sac

14h : Percussions africaines avec les élèves de Patrice Effoudou

15h : Cantharella : quatuor d’accordéons diathoniques

16h : Danses tahitiennes avec les élèves de Bouge et Danse !

Tarif : bracelet enfant accès à tous les stands 5€

500 participant(s)

Age du public : Tout public

https://www.youtube.com/watch?v=HspQY2b9Iqc&t=1s

Le kiosque Chantepie 10 avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« author »: « chantepie animation35 », « cache_age »: 86400, « description »: « Fu00eate champu00eatre du village de Chantepie n16 avril 2023norganisu00e9 par l’association Chantepie Animation et le soutient de la commune de Chantepie (35135)navec les interventions des u00e9lu00e8ves de l’association Benkadi u00e0 Nouvoitou pour les percussions africainesnet de l’association Tehani u00e0 Bourgbarru00e9 pour les danses tahitiennes. », « type »: « video », « title »: « Tout Chantepie s’amuse – u00e9dition 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HspQY2b9Iqc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HspQY2b9Iqc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHXQawpiy4ls9XAFiM9Fw5g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 1 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=HspQY2b9Iqc&t=1s »}]

chantepie s’amuse

© Leilani SUZANNE