Tout ce qu’on voudrait faire plus tôt Atelier d’écriture Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon, dimanche 17 mars 2024.

Tout ce qu’on voudrait faire plus tôt Atelier d’écriture Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

» Et si au lieu de se demander ce qu’on fera plus tard, on faisait les choses plus tôt… Les enfants ont leur avis là-dessus, et sont déterminés à se faire entendre. C’est vrai quoi, pourquoi toujours attendre d’être grand ? »

Autour de son album Tout ce qu’on voudrait faire plus tard (paru aux éditions Locus Solus en 2023), l’autrice Anne-Gaëlle Morizur, invite les enfants à réfléchir sur leurs revendications. La réflexion issue d’un atelier d’écriture autour du slogan et des droits civiques conduit à la réalisation de banderoles et pancartes, puis à une manifestation-défilé dans les allées du salon Sell’Ta.

Informations pratiques

A partir de 7 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation par mail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 15:30:00

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Salon Sell’Ta

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne contact@sell-ta.fr

