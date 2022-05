Tout ce que je veux. Artistes portugaises de 1900 à 2020 Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

le dimanche 5 juin à 16:00

Le XXe siècle est au Portugal une période créatrice d’une grande richesse pour les artistes femmes. Aurélia de Sousa, Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Ana Vieira, Salette Tavares, Helena Almeida, Joana Vasconcelos, Maria José Oliveira et Grada Kilomba sont autant de noms et autant d’oeuvres particulièrement rares et évocatrices que la commissaire Helena de Freitas a pu mettre en avant dans le cadre de l’exposition « Tout ce que je veux : des femmes artistes portugaises de 1900 à 2020 » organisée à la fondation Gulbenkian à Lisbonne en 2021.

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs
Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

