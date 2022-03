tout ce que je veux – artistes portugaises de 1900 à 2020 Centre de création contemporaine Olivier Debré Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du mercredi 23 mars au samedi 3 septembre à Centre de création contemporaine Olivier Debré

Le titre de l’exposition est inspiré de Lou Andreas-Salomé, une autrice qui a développé l’une des réflexions les plus marquantes sur la place des femmes dans l’espace social, intellectuel, sexuel et amoureux des siècles derniers. Ce titre souligne ainsi l’esprit de finesse, d’assurance et de pouvoir des artistes choisies. Du 25 mars au 4 septembre 2022

entrée libre, 7€ tarif plein, 4€ tarif réduit

L’exposition rassemble des œuvres de 40 artistes, qui permettent de restituer une version des développements qu’a connu le Portugal au siècle dernier, à travers la main de ses artistes femmes. Centre de création contemporaine Olivier Debré Jardin François Ier, 37000 Tours Tours Vieux Tours Indre-et-Loire

2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T11:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T11:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T11:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T11:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T11:00:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-29T11:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T11:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T11:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T11:00:00 2022-07-03T18:00:00;2022-07-06T11:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T11:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T11:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T11:00:00 2022-07-10T18:00:00;2022-07-13T11:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T11:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T11:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T11:00:00 2022-07-17T18:00:00;2022-07-20T11:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T11:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T11:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T11:00:00 2022-07-24T18:00:00;2022-07-27T11:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T11:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T11:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T11:00:00 2022-07-31T18:00:00;2022-08-03T11:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T11:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T11:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T11:00:00 2022-08-06T19:00:00;2022-08-07T11:00:00 2022-08-07T18:00:00;2022-08-10T11:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T11:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T11:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T11:00:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-14T11:00:00 2022-08-14T18:00:00;2022-08-17T11:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T11:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T11:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T11:00:00 2022-08-20T19:00:00;2022-08-21T11:00:00 2022-08-21T18:00:00;2022-08-24T11:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T11:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T11:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T19:00:00;2022-08-28T11:00:00 2022-08-28T18:00:00;2022-08-31T11:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T11:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T11:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T19:00:00

