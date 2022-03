Tout ce fracas – Sylvère Lamotte – Cie Lamento Centre artistique Rudolf Noureev Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Centre artistique Rudolf Noureev, le mercredi 30 mars à 15:30

Tout ce fracas – Sylvère Lamotte/ Cie Lamento Tout ce fracas est né du désir de Sylvère Lamotte d’explorer les limites du mouvement. Où le mouvement naît-il et quelle est sa résonance? Les récits de corps et de mémoire corporelle commencent alors à résonner avec les créations de la compagnie. De quoi un corps est-il capable ? Comment un être décide-t-il de grandir autour, au travers des traumatismes qu’a subi le corps ? Ces questions ont toujours animé Sylvère Lamotte, l’amenant à la danse et au mouvement. Distribution Chorégraphe : Sylvère Lamotte Assistant chorégraphique : Jérèmy Kouyoumdjian Danseurs : Carla Diego, Caroline Jaubert, Magali Saby Musicien : Stracho Temelkovski Création musicale : Stracho Temelkovski Création lumière :Laurent Schneegans Regard extérieur : Catherine Diverrès Costumière : Charlotte Jaubert Réservation : téléphone – 01 43 21 85 21 ou mail [[-mahaut.taudiere@culturesducoeur.org](mailto:-mahaut.taudiere@culturesducoeur.org)](mailto:-mahaut.taudiere@culturesducoeur.org) **Places limitées, réservée aux publics Cultures du Cœur**

De quoi un corps est-il capable ? Quels sont ses récits et mémoires ? Découvrez la multitude de possibilités en mouvement. Tout ce fracas est une pièce sensible.

