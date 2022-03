Tout ce fracas | Danse Fouesnant, 17 mars 2022, Fouesnant.

Tout ce fracas | Danse l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-15 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

Compagnie Lamento | Sylvère Lamotte

Ce spectacle est né de l’immersion au long cours en milieu hospitalier de Sylvère Lamotte, autour de la question de la réappropriation sensible du corps par les patients et les soignants. Les récits de corps qu’il y a collectés s’entrechoquent avec ses propres questionnements, en tant que personne et en tant que chorégraphe. De quoi un corps est-il capable ? Comment un être décide-t-il de grandir autour, au travers des traumatismes qu’a subis le corps ?

Trois danseuses, porteuses de handicaps apparents ou non, et un musicien traversent l’expérience du corps empêché. Les corps se rapprochent et se heurtent, la vulnérabilité se dévoile. Confession intime sur le corps faillible, loin du cliché du corps performant du danseur, Tout ce fracas dit aussi l’interdépendance perpétuelle des corps et des humains.

Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap

