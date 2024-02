TOUT CATTENOM COURT COURSE NATURE Stade de Cattenom Cattenom, dimanche 7 avril 2024.

TOUT CATTENOM COURT COURSE NATURE Stade de Cattenom Cattenom Moselle

Dimanche

La course nature Tout Cattenom Court revient pour une nouvelle édition !

3 parcours sont proposés :

– 17 km (D+220) – (Partie trail pour moitié)

– 10 km (D+100) – (en majorité bitume) – course ouverte à partir de l’année 2008

– Marche Nordique 10 km (D+100) – (même parcours que le 10 km)

Inscription sur gotiming.fr. Attention un certificat médical indiquant la pratique de la course à pieds en compétition est demandé. En alternative, il est possible que le participant puisse fournir son attestation du PPS Parcours de Prévention Santé.

Le retrait des dossards se fera uniquement le dimanche matin à partir de 8h30. Des vestiaires non surveillés seront mis à disposition des coureurs.

Une collation (salée + boisson) sera offerte en fin de course à tous les participants.Adultes

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Stade de Cattenom Rue du stade

Cattenom 57570 Moselle Grand Est toutcattenomcourt@gmail.com

