Cattenom Moselle Pour sa 3ème édition, Tout Cattenom Court vous propose plusieurs parcours de course qui seront tous chronométrés :

– Course nature 10km et 17km

– Marche nordique 10km

– Course enfants (2 distances)

Venez nombreux pour un moment convivial et sportif. https://www.facebook.com/toutcattenomcourt/?ref=page_internal Tout Cattenom Court

Cattenom

