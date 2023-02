TOUT CA POUR L’AMOUR – Melun L’ESCALE, 11 février 2023 00:00, MELUN.

TOUT CA POUR L’AMOUR – Melun TOUT CA POUR L’AMOUR. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-11 20:16. Tarif : 32.0 32.0 euros.

L’ESCALE MELUN Seine-et-Marne . Arago (L.770055) en accord avec Ki M’aime Me Suive présente ce spectacle. Spectacle Coup de cœur ! Une histoire poignante, celle de Gabrielle Russier, enseignante accusée de détournement de mineur qui se suicida en 1969 (Histoire qui a inspiré Charles Azenavour pour sa chanson « Mourir d’aimer » et le film du même nom avec Annie Girardot).Seule-en-scène, Edwige Baily déclare son amour à la littérature dans un texte ciselé et savoureux. Cette pièce s’adresse à tous : ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux qui ont détesté !« La littérature, c’est comme un p’tit cachet qui fait des bulles dans l’eau de la vie ».Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec fougue et passion, evocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en passant par Flaubert, Rimbaud, Camus…Ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme, enseignante et d’un amour pur et absolu.Avec : Edwige BAILYMise en scène : Julien PONCETAuteurs : Edwige Baily & Julien PONCET Réservation PMR : 06 08 25 31 90. Edwige Baily

