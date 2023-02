Tout ça pour l’Amour – Carré Belle Feuille (Boulogne-Billancourt) CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 13 avril 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

D’Edwige Baily et Julien Poncet, mise en scène par Julien Poncet, avec Edwige Baily. Ce seul en scène s’adresse à ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter, comme à ceux qui l’ont détestée… De l’histoire de Gabrielle Russier, condamnée pour avoir aimé l’un de ses élèves, jusqu’à l’évocation de l’Antigone de Sophocle en passant par Flaubert, Rimbaud, Camus… Un bijou d’intelligence, de finesse et de dérision, un verbe ciselé interprété avec fougue et passion. Tout ça pour l’Amour Tout ça pour l’Amour EUR31.9 31.9 euros

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE 92100

