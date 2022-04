TOUT AUTOUR DE LA VOIX CHANTEE! Béziers, 25 juin 2022, Béziers.

TOUT AUTOUR DE LA VOIX CHANTEE! Béziers

2022-06-25 – 2022-06-25

Béziers Hérault

Qu’elle soit lyrique ou actuelle, individuelle ou collective, la voix nous transporte par les émotions qu’elle communique. Tour à tour, différents styles, genres et époques se mélangent durant ce concert…chacun vous fera voyager dans un univers vocal si singulier et pluriel tout autant. Du groove moderne, en passant par l’envolée lyrique et l’harmonie du chœur, vous serez charmés, séduits, bouleversés et vous ne ressortirez pas insensibilisés de cet instant musical.

Entrée libre.

Conservatoire BM

Béziers

