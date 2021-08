Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu TOUT ART FER – SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

TOUT ART FER – SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 4 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. TOUT ART FER – SEGRÉ 2021-09-04 – 2021-09-05 Segré Place du Moulin sous la tour

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Rendez-vous incontournable à Segré, “Tout Art Fer” fêtera cette année son 16e anniversaire.

– Au programme cette année –

Samedi 4 septembre – Place du Moulin sous la Tour :

– 10h Début du concours de sculpture

– 17h – 23h Concours de peinture en nocturne

– A partir de 19h30 : soirée festive avec le groupe Alter Ego Dimanche 5 septembre – centre-ville de Segré :

– Concours de peinture et sculpture

– Animations de rue

– Marché de l’artisanat et du goût

Restauration sur place galette / saucisse / frites / crêpe – Service à table L'évènement incontournable de Segré : Tout Art Fer aura lieu du 4 au 5 septembre 2021 +33 6 22 75 71 10 http://fr-fr.facebook.com/pages/Tout-Art-Fer/121540074564498?hc_location=timeline

