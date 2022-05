TOUT À VÉLO Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

TOUT À VÉLO Pontchâteau, 9 mai 2022, Pontchâteau. TOUT À VÉLO Pontchâteau

2022-05-09 – 2022-05-09

Pontchâteau Loire-Atlantique En équipe, relevez le défi : en selle pour vos trajet quotidiens !

Inscription gratuite et infos :

https://redon-pontchateau.challenge-velo.bzh/ POUR LANCER LE DÉFI À PONTCHÂTEAU, UNE SOIRÉE SERA ORGANISÉE LE 6 MAI DE 18H À 21H, PLACE DOMINIQUE DAVID

Au programme : témoignages de voyageur.ses à vélo, atelier accompagné de révision de cycles, et d’autres surprises pour partir du bon pied dans le challenge ! Buvette sur place. En équipe, relevez le défi : en selle pour vos trajet quotidiens !

Inscription gratuite et infos :

https://redon-pontchateau.challenge-velo.bzh/ POUR LANCER LE DÉFI À PONTCHÂTEAU, UNE SOIRÉE SERA ORGANISÉE LE 6 MAI DE 18H À 21H, PLACE DOMINIQUE DAVID

Au programme : témoignages de voyageur.ses à vélo, atelier accompagné de révision de cycles, et d’autres surprises pour partir du bon pied dans le challenge ! Buvette sur place. Pontchâteau

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau Autres Lieu Pontchâteau Adresse Ville Pontchâteau lieuville Pontchâteau Departement Loire-Atlantique

Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontchateau/

TOUT À VÉLO Pontchâteau 2022-05-09 was last modified: by TOUT À VÉLO Pontchâteau Pontchâteau 9 mai 2022 Loire-Atlantique Pontchâteau

Pontchâteau Loire-Atlantique