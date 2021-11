Tout a t-il un prix? Maison des lycéens du lycée Jean Zay, 23 novembre 2021, Orléans.

Maison des lycéens du lycée Jean Zay, le mardi 23 novembre à 19:00

Tout a-t-il un prix ? Le prix pour une gestation pour autrui « 100 % satisfait » en Ukraine ? 34 950 euros (garanties VIP : 55 000 euros)… Le droit d’abattre un rhinocéros noir menacé d’extinction en Namibie ? 350 000 dollars…. De nos jours, tout ou presque est à vendre ; ou peut être mis en vente. Depuis trois décennies au moins, le marché – ainsi que les valeurs marchandes – ont fini par régenter notre vie comme jamais auparavant. Nous sommes ainsi passés d’une économie de marché à une société de marché. Tâchons d’en débattre ! Nous avons bien en effet le sentiment que l’argent ne saurait tout acheter. Et pourtant, la marchandisation des biens et de nos vies progresse sans cesse, avec ses vitrines rutilantes et ses arrière-boutiques obscures, où les valeurs humaines sont chaque jour davantage foulées au pied et les biens communs saccagés. Quels domaines de l’existence le marché doit-il prendre en charge et où doit-il s’arrêter ? Bref, tout a-t-il prix ? Le prix suffit-il à mesurer la valeur de toute chose ? Y a-t-il un juste prix ? Où les prix et les valeurs trouvent-ils leur source ? Le travail, par exemple, est-il une marchandise ? Quel prix donner à l’avenir ? La santé et la vie n’ont-elles pas de prix ? Autant de questions qui, finalement, nous conduisent à nous interroger sur ce que devrait et pourrait être la place du marché dans une société démocratique, juste et vivable. Conférence sui vie d’un débat et d’un pot. Par : Nicolas Desré est agrégé de philosophie, professeur au lycée Jean Zay, et chargé de cours en éthique du soin à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) d’Orléans. Guy Démarest est docteur en sciences économiques, co-auteur de « Stop au chômage et à la régression sociale » (éditions de l’Atelier).Dernier ouvrage paru : La déflation compétitive (Classiques Garnier, 2020)

participation aux frais 4€ tarif normal, 2€ tarif réduit ( handicap, recherche d’emploi) Gratuit bpour les étudiants et les lycéens

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T19:00:00 2021-11-23T20:30:00