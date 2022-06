Tout à défendre Argent-sur-Sauldre, 15 octobre 2022, Argent-sur-Sauldre.

Tout à défendre

Cinéma l’Argentis Argent-sur-Sauldre Cher

2022-10-15 20:30:00 – 2022-10-15

Argent-sur-Sauldre

Cher

Argent-sur-Sauldre

A l’automne 2021, ils participent à « THE ARTIST », le talent show de Nagui sur France 2, où ils emportent à chaque passage, et de très loin, les votes du public qui les portera jusqu’à la demi finale. Le groupe a commencé l’enregistrement d’un album dont le 1er extrait « Tout à défendre » est co-écrit avec Patxi, basque ayant participé à la Star Académy 2 et travaillé sur les premiers succès de Louane entre autres.

De Grands Enfants est le duo formé par les deux amis Baptiste et Anatole. Amoureux d’harmonies vocales, de belle écriture et de guitares, leurs chansons proposent une folk actuelle sur des textes inspirés d’expériences du quotidien dans lequel souffle un allant profondément humaniste et universel.

+33 2 48 58 17 73

A l’automne 2021, ils participent à « THE ARTIST », le talent show de Nagui sur France 2, où ils emportent à chaque passage, et de très loin, les votes du public qui les portera jusqu’à la demi finale. Le groupe a commencé l’enregistrement d’un album dont le 1er extrait « Tout à défendre » est co-écrit avec Patxi, basque ayant participé à la Star Académy 2 et travaillé sur les premiers succès de Louane entre autres.

CdC Sauldre et Sologne

Argent-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-06-27 par