L'Argentière-la-Bessée L'Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée Tout à blocs (TAB) – Mardi 20 juillet L’Argentière-la-Bessée L'Argentière-la-Bessée Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L'Argentière-la-Bessée

Tout à blocs (TAB) – Mardi 20 juillet L’Argentière-la-Bessée, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, L'Argentière-la-Bessée. Tout à blocs (TAB) – Mardi 20 juillet 2021-07-20 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-24 23:00:00 23:00:00

L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes L’Argentière-la-Bessée Le TAB est une grande fête de l’escalade sur blocs mêlant amateurs et professionnels de la discipline, de tous âges et tous niveaux. info@toutablocs.com +33 6 76 79 58 57 dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Ecrins

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Argentière-la-Bessée Adresse Ville L'Argentière-la-Bessée lieuville 44.78283#6.55828