Le **Centre Social Culturel et Sportif FLEP** de Soyaux propose de se retrouver sur le profil Facebook Promeneurs du Net « _Lucile Cscs Flep_ » afin de partager du contenu multimédia : 1 jour 1 vidéo et de favoriser l’échange sur la question des luttes contre le racisme et l’antisémitisme. Sensibilisation et échanges sur le réseau social facebook au travers de notre profil Promeneurs du Net « Lucile Cscs Flep » : 1 jour, 1 vidéo diffusée CSCS Flep de Soyaux boulevard Léon Blum 16800 Soyaux Soyaux Roche sous Bise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T11:30:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T11:30:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T11:30:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T11:30:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T11:30:00 2021-03-26T17:30:00

