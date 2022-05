Touskiflot 2022, 3 septembre 2022, .

Touskiflot 2022

2022-09-03 – 2022-09-04

EUR 0 20ème anniversaire

Une ampleur et une dimension exceptionnelles sont souhaitées et envisagées

pour la “vingtième édition” de cette manifestation.

Nos quatre associations (Pau Canoë-Kayak Club Universitaire, Léo Lagrange, MJC des Fleurs, Vivre Ma Ville) soutenues par la ville de Pau œuvrent d’ores et déjà dans ce sens. Un grand moment festif, de convivialité, d’émotion avec vos amis, votre famille, votre association, votre entreprise.

Lancez-vous à l’eau !

Fabriquez une embarcation et venez rejoindre les pionniers de cette aventure !!!

Cette manifestation festive et populaire, qui consiste à descendre le gave (de Pau à Laroin) sur des radeaux fabriqués par les participants, est un rendez-vous annuel début septembre depuis 2001.

20ème anniversaire

Une ampleur et une dimension exceptionnelles sont souhaitées et envisagées

pour la “vingtième édition” de cette manifestation.

Nos quatre associations (Pau Canoë-Kayak Club Universitaire, Léo Lagrange, MJC des Fleurs, Vivre Ma Ville) soutenues par la ville de Pau œuvrent d’ores et déjà dans ce sens. Un grand moment festif, de convivialité, d’émotion avec vos amis, votre famille, votre association, votre entreprise.

Lancez-vous à l’eau !

Fabriquez une embarcation et venez rejoindre les pionniers de cette aventure !!!

Cette manifestation festive et populaire, qui consiste à descendre le gave (de Pau à Laroin) sur des radeaux fabriqués par les participants, est un rendez-vous annuel début septembre depuis 2001.

20ème anniversaire

Une ampleur et une dimension exceptionnelles sont souhaitées et envisagées

pour la “vingtième édition” de cette manifestation.

Nos quatre associations (Pau Canoë-Kayak Club Universitaire, Léo Lagrange, MJC des Fleurs, Vivre Ma Ville) soutenues par la ville de Pau œuvrent d’ores et déjà dans ce sens. Un grand moment festif, de convivialité, d’émotion avec vos amis, votre famille, votre association, votre entreprise.

Lancez-vous à l’eau !

Fabriquez une embarcation et venez rejoindre les pionniers de cette aventure !!!

Cette manifestation festive et populaire, qui consiste à descendre le gave (de Pau à Laroin) sur des radeaux fabriqués par les participants, est un rendez-vous annuel début septembre depuis 2001.

dernière mise à jour : 2022-02-07 par