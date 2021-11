Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Tous unis pour le Téléthon Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Tous unis pour le Téléthon Saint-Pourçain-sur-Sioule, 4 décembre 2021

2021-12-04 13:30:00 13:30:00 – 2021-12-04

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier La Retraite Sportive vous invite à marcher ensemble pour le Téléthon.

Trois parcours faciles au choix 5,8 ou 10km.

Inscriptions à partir de 13h30 au kiosque, et départ à 14h. Saint-Pourçain-sur-Sioule

