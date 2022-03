Tous Unis Contre La Haine sur LFM 95.5 Association LFM, 21 mars 2022, Mantes-la-Jolie.

Tous Unis Contre La Haine sur LFM 95.5

du lundi 21 mars au samedi 26 mars à Association LFM

Du lundi 21 au vendredi 27 mars 2022, LFM intégrera chaque jour à 12h30 et 13h30 dans son journal quotidien « La Pause Actu», un extrait de la visite audio de la Maison Zola / Musée Dreyfus faite avec le directeur Philippe Oriol. Objectif : découvrir ce lieu mémoriel, et sensibiliser les auditeurs au sujet de la lutte contre l’antisémitisme. L’idée étant d’ouvrir au maximum les publics. Si le principal auditoire reste scolaire, cette semaine de diffusion aura a cœur de partager avec tous les auditeurs de LFM cette période clé de l’histoire. C’est dans un bâtiment annexe à la Maison, construit après la mort de Zola, qu’est aujourd’hui situé le Musée Dreyfus. L’endroit retrace l’histoire de l’officier français, de confession juive, victime d’une machination judiciaire en 1894. Pour raconter les destins entrecroisés de Zola et Dreyfus, Philippe Oriol expliquera au micro de LFM comment a été pensée la scénographie du lieu. Ce lieu, unique dans le département, a pour rappel, été inauguré le 26 octobre 2021 par le président de la République Emmanuel Macron. Le Live chaque jour (entre 16h et 19h) un temps dédié à la valorisation des actions contre le racisme et l’antisémitisme à l’échelle nationale et locale / chronique quotidienne contre le racisme + Invité. Mercredi 23 mars 2022, l’émission État & Civil donnera la parole au Délégué du Défenseur des Droits, ainsi qu’à une victime qui viendra rapporter son expérience. Objectif : rappeler le rôle de cette instance en matière de lutte contre les discriminations. Jeudi 24 mars, l’émission On En Parle. 30 nuances de noir(es) contre le racisme. Invitée: Sandra Sainte Rose, la directrice de la compagnie de danse, engagée sur la question de l’afro féminisme qui a donné des représentations dans les Yvelines (Beynes). Elle présentera le travail de sa compagnie Cie 100DRA SEINTROZ, qui joue son spectacle de rue baptisé : 30 nuances de noir(es), qui regroupe 24 femmes et un homme, danseuses, chanteuses et musicien.ne.s professionnel.le.s, âgées de 20 à 60 ans. Une déambulation haute en couleurs dans les rues, totalement pacifiste, pour prendre pleinement place dans la société. Inspirée par les fanfares de la Nouvelle Orléans, Sandra reprend cette forme artistique, mélangeant danses de l’Afrique de l’Ouest et marches militaires anglaises. 30 nuances de noir(es) est une initiative « qui parle de l’invisibilisation des femmes noires dans l’espace public». Née en Martinique et élevée en Côte d’Ivoire, la chorégraphe a développé cette création à partir de son expérience, victime de ce qu’elle qualifie de «misogynoir », une discrimination articulant misogynie et racisme. Vendredi 25 mars, à 11h – Interview de Majdelil, jeune femme originaire de Mantes-la-Jolie, militante au Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires. On reviendra avec elle sur les questions de racisme. Samedi 26 mars Best Of Pause Actu reportages : Signature du plan départemental de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. + reportages sur les actions menées localement. Les ateliers radio : Un atelier radio sera organisé sur la semaine du 21 au 25 mars avec un groupe de 8 jeunes de l’Ecole de la 2ème Chance de Magnanville, âgés de 16 à 25 ans. Ils traiteront de la question du racisme et des discriminations à travers un micro-trottoir, un échange/débat argumenté. Cet atelier aura lieu du lundi au vendredi, de 14h à 16h30 et donnera lieu à une émission « Expression Directe », diffusée le samedi à 10h.

Gratuité. Ecoute sur la FM, fréquence 95.5, et sur internet : lfm-radio.com

Afin de s’inscrire dans les actions de sensibilisation du grand public lors de la semaine contre le racisme et l’antisémitisme, LFM prévoit des émissions spéciales sur cette semaine d’action.

Association LFM 1 rue Frédéric Chopin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



